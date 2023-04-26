第一保本次承保內容有財產保險（含營業中斷險）、公共意外險、電子設備險，公共意外估計不會有理賠事宜，電子設備部份，傳產的電子設備價值不比科技業高，預計損失也不會太大，廠房部份預期損失也不太，也都在再保合約內，整體實際理賠金額還要估算。

全球人壽表示，承保其員工團險，已於第一時間啟動重大緊急事故應變機制，派員關懷保戶及協助家屬快速理賠相關事宜，目前傷亡理賠金額約新台幣1100萬元。全球人壽提供傷亡保戶慰問金，身故保戶每人5萬元；住院保戶1萬元、急門診保戶平安紅包2000元。