第一保本次承保內容有財產保險（含營業中斷險）、公共意外險、電子設備險，公共意外估計不會有理賠事宜，電子設備部份，傳產的電子設備價值不比科技業高，預計損失也不會太大，廠房部份預期損失也不太，也都在再保合約內，整體實際理賠金額還要估算。
全球人壽表示，承保其員工團險，已於第一時間啟動重大緊急事故應變機制，派員關懷保戶及協助家屬快速理賠相關事宜，目前傷亡理賠金額約新台幣1100萬元。全球人壽提供傷亡保戶慰問金，身故保戶每人5萬元；住院保戶1萬元、急門診保戶平安紅包2000元。
聯華食品彰化廠發生嚴重大火，造成員工重大死傷，目前包括第一保(2852)承保該公司商業火險，國泰金(2882)旗下國泰產險承保雇主意外責任險，全球人壽承保員工團險。第一保指出，包括設備、廠房部份損失都不太大，國泰產險則不便透露客戶細部資訊，但因傷亡人數不少，雇主意外責任險理賠金額高，外傳理賠超過億元，仍要看公司自留比例；全球人壽統計目前員工團險傷亡理賠金額約1100萬元。
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