訪新加坡密會總理李顯龍？ 侯友宜回應了

新北市長侯友宜上周赴新加坡進行4天3夜的訪問，各界都在關注他與新加坡總理李顯龍是否會面，昨（25）日有報導指出，2人在新加坡已經低調密會，對此侯友宜今日在市政會議上受訪時表示，感謝新加坡的幫忙，並未直接承認或否認。

侯友宜在上周的出訪行程當中，在21日下午的參訪行程臨時快閃，僅表示有私人拜會行程，後來證實前往新加坡經發局與副總裁彭鈱荃、代理副總裁劉晉榮見面，而當天晚間預定6時30分的晚宴行程，也遲了近半個小時才現身，媒體報導指出，在這段時間當中，侯友宜就是去與李顯龍見面。

媒體報導更指出，侯友宜這次的出訪行程，背後其實是有國民黨中央幫忙牽線，國民黨副發言人楊智伃也對媒體回應，朱立倫過去都跟美、日、新加坡等國保持長期密切友好的關係，所以尊重並感謝新加坡所有最妥適的安排。

不過對於報導的內容，侯友宜在今日市政會議後受訪時表示，拜會新加坡的公私部門，非常感謝新加坡的幫忙，一切非常感恩，也希望台灣跟新加坡一起共好，並未直接否認2人已經低調密會的說法。