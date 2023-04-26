新北市議會國民黨昨日提案，希望將市長侯友宜總質詢時間從6月5日提早至4月27日，對此，國民黨立委李德維表示，520是一個蠻重要的日子，大家希望國民黨的腳步提前，過去有初選，現在用徵召，而徵召的原因希望快速而且減少紛擾；至於民進黨部分，立委趙天麟表示，現在就是急行軍的策略，拉開與國民黨的距離。

李德維表示，當然大家期望能在5月20日以前塵埃落定，不管是候選人或全黨，就能一起面對2024大選，整合爭取民眾的支持；面對民進黨的批評，李德維指出，不用太在意民進黨說什麼，任何事情都有兩面，國民黨踏穩自己的步伐，如何團結國民黨上下爭取民眾支持最重要。

李德維強調，大家認為以往國民黨都是6、7月處理完成，今年很早，大家都不希望4年前歷史重演，改用徵召就是希望快刀斬亂馬，不只是侯友宜，整個國民黨上下都希望能趕快做處理。

至於民進黨提早開跑，總統候選人賴清德可以說是定於一尊，對此，民進黨立委趙天麟表示，民進黨地方選舉成績不理想，盡快檢討整隊，也做了全台灣的檢討會，賴清德主席也提出反黑金、誠信條款等改革方案，民眾願意給民進黨機會。

趙天麟指出，我們現在正在展開急行軍，用最快速的時間往前衝刺，總統提名也提早、立委也提早、信賴協會在全台灣快速成立，用急行軍方式，國民黨還未定於一尊，能走多遠算多遠，拉開領先的距離，可以用急行軍來形容我們的狀態。