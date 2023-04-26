儘管德儀發布的財報喜憂參半，且刻意不把當前低迷不振的晶片業是否已經觸底講得太白，但投資人和分析師仍然押注今年晶片業就能展開復甦，德儀盤後股價由跌轉升，目前漲約1.5%，稍早前漲逾2%。

其他晶片股亦在盤後走強，超微漲2.27%、英特爾漲0.76%、輝達漲2.47%，美光漲1.6%，高通漲0.8%。

微軟和谷歌母公司Alphabet都在盤後發布樂觀的季報，亦有助於驅散部分晶片需求的陰霾。

在稍早的一般交易時段，德儀周二收跌3.70%。

德儀財務長Rafael Lizardi表示，從長遠來看，我們非常看好這個產業和終端市場以及德州儀器。但他也表示，德儀不會去「保證」這個市場的確切狀況，以及它何時可能反轉，「沒有人真正知道。人們可以用模型、可以去推測，但終究不會真的知道」。

隨著利率持續升高、支出力道持續減弱，晶片供應過剩的狀況先從消費電子市場開始顯現，現在已經滲透到企業和工業等更多市場。

德儀公布第一季營收年減11%，為43.8億美元，創下過去10個季度以來最大跌幅，但表現符合市場預期。每股盈餘年減21%，為1.85美元，超出市場預期的1.78美元。

個人電子產品部門和數據中心伺服器部門營收均較第四季度下滑30%。工業事業營收則與上季持平。

德儀表示客戶仍在去化過剩的庫存。

這是個大問題，因為該公司約70%的營收來自於這些市場，其中工業市場約佔其營收的40%。

供過於求導致晶片價格下跌，也使德儀等晶片製造商的利潤承受壓力。

該公司預估第二季營收介於41.7億～45.3億美元，市場預期為44.4億美元。該公司預估第二季每股盈餘介於1.62～1.88美元，不如分析師預估的1.82美元。

德儀表示，從2023年到2026年，每年資本支出平均約為50億美元。

該公司表示，車用晶片事業仍是第一季的亮點，部門營收實現「中個位數」增長。惟Summit Insights Group分析師Kinngai Chan警告，產業調查顯示汽車市場的訂單正在減弱。