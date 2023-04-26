談及聯華食品彰化廠大火，市長張善政呼籲各局處落實演練災害應變SOP。（陳夢茹攝）

聯華食品彰化廠25日清晨發生大火，造成嚴重死傷，桃園市長張善政今於市政會議直呼難過，他表示，應要藉此機會檢討桃園的災害應變，各局處的災害應變SOP即將出爐，希望在執行期時由消防局每月挑選1、2項災變，各局處則配合演練，強調「不要把SOP放在書架上，當沒有這件事！」。

張善政表示，聯華食品彰化廠大火，有好幾位員工死亡，雖然案發地不在桃園，但我們還是會感覺很難過，另也向消防局呼籲，要趁這個機會特別檢討，如果這個案例發生在桃園要如何因應，想辦法未雨綢繆，希望能有跳脫以往框架的作法。

張善政指出，新市府上任後有要求各局處要有災害應變SOP，昨天研考會簽了公文，很快每個局都會有1份SOP內容，再來就是執行期，希望各局處不要把SOP放在書架上，當作沒有這件事，消防局屆時接手執行後，希望每個月能夠至少挑選1、2項災變，請各局處有時間就配合演練，不可以鬆懈，相信長久演練下去災害應變能量會累積越來越多。

此外，張善政另提及，梅雨季、颱風季節快來臨，是考驗市內排水能力的時刻，區公所負責下水道及一般溝渠，前幾天水務局也有安排我穿青蛙裝清理溝渠，這是一個很好的體驗，平常就要花很多力氣把一些不顯眼、容易堵塞的地方清乾淨，下雨的時候才不會淹水。

張善政今天也頒發「111年度各區雨水下水道系統及其他排水維護管理訪評」給績優機關。雨水下水道部分，甲組第1名為中壢區公所、第2名蘆竹區公所；乙組第1名是大園區公所、第2名觀音區公所。其他排水部分，甲組第1名為大溪區公所、第2名蘆竹區公所；乙組第1名大園區公所、第2名龍潭區公所。