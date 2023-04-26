聯華彰化廠廠長稍早也步出聯華，只表示一切配合調查，不方便回應，隨即快步離去。（吳建輝攝）

今天上午9點彰化縣消防局火調科人員現身聯華彰化廠，聯華相關人員緊跟在後，一同進入聯華火災的現場，釐清起火原因與關鍵冷凍區，經過長達4小時的勘查，中午12點左右火調科人員步出聯華，現場火調人員表示，相關調查內容待後續進一步調查完才能公布，不排除再次回到現場勘查。

聯華彰化廠25日火警釀成7死，彰化縣政府等單位開始展開調查，今早彰化縣消防局火調科與聯華相關人員重回現場進行火調作業，步出聯華的火調科技正表示，初步調查起火點疑似是在二樓調理區油炸機，但詳細起火原因仍需待後續進一步調查釐清。

由於相關火調仍在進行中，因此現場火調人員僅表示起火點疑似是在二樓調理區油炸機，至於員工躲藏的關鍵冷凍區是否為塑膠門簾，或是有其他可開關的門，火調人員表示有鐵門，但勘查時已經打開，因此無法判斷是否影響逃生與否等，仍需調查。

彰化縣消防局科長施貴般稍早指出，經過火調科及聯華相關人員重回火場調查，認為起火原因與工廠2樓油炸機的關聯較大，不排除為油炸機起火造成大火，但詳細原因還待進一步勘查釐清。