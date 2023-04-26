《北京日報》用戶端26日報導，北京市交通委透露，今年五一假期，從北京全市來看，出行規模不僅將超過2019年同期水準，還將超過2023年春運。同時，客流到、發高峰發生變化，以往節日「前出後進」，今年的五一假期，根據鐵路部門提供的客流預測情況，車站到、發高峰疊加，也就是說，假期首日大批市民出京同時，來北京遊玩的旅客也很多，各約70萬人次。

城際交通方面，從進出北京總量來看，鐵路、民航、公路省際客運進出京高峰出現在4月29日，達167萬人次。其中，七大火車站進出京高峰130萬人次左右，兩座機場進出京高峰32萬人次，公路省際客運進出京高峰5.8萬。放假前夕，也就是4月28日，預計進出京156萬人次。

從進京來看，鐵路「七站」進京高峰出現在5月3日，客流預計達69萬人次；民航「兩場」進京高峰出現在4月29日，客流預計達15.8萬人次。從出京來看，鐵路「七站」出京高峰出現在4月29日，客流預計達70.5萬人次；民航「兩場」出京高峰出現在5月3日，客流預計達16.4萬人次。

高速公路方面，高峰日交通量在325萬輛左右，出現在假期首日（4月29日），比2019年五一假期首日（5月1日）增長12％。

五一假期，北京市多條地鐵線路備足運力、延長運營時間，公交聯動增加夜班車運力，巡遊計程車網約車加強調度保點。軌道交通方面，4月28日、29日和5月2日、3日，地鐵2號線、4號線、6號線、7號線、14號線、16號線等6條軌道交通線路開展延時運營，服務深夜抵京乘客接駁出行。

在返京客流高峰日，公交集團將重點加強始發、途經火車站16條夜班線的運營組織。根據鐵路夜間臨客到達或晚點客流情況，北京朝陽站將適時延長地鐵直達擺渡（接駁）線路營業時間，加密夜班線路行車間隔。北京南站在北廣場安排夜17路、夜24路配備5部機動車，夜24路採取更換大型車提高單車運能，重點加強24時至次日1時的運力安排，根據月台客流情況及時啟動備車，確保月台無滯留。

北京豐台站根據夜間返京情況適時增加夜間擺渡線路和夜7路等線路運力投入，做好應對夜間集中到站客流的運輸保障工作。