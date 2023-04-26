台中市大里區一間國小六男童遭男老師掐衣領去撞牆，導致頭、臉、四肢多處瘀青挫傷。（江和樹提供）

台中市大里區一間國小六年級男學生昨（25日）上午遭洪姓男老師掐衣領去撞牆，導致頭、臉、四肢多處瘀青挫傷，男學生雙親昨（26日）帶小孩去驗傷並報警提告。對此，教育局指稱已要求校方今（26日）召開會議開進一步調查，並要求學校評估個案師生狀況，必要時轉介專業諮商、醫療及輔導。

男童家長26日在台中市議員江和樹陪同下完成報警，江和樹轉述，該男童昨天上午11點左右因進度落後去上特教課程，遲到一兩分鐘，當時只剩洪師跟男學生在教室，因為考試成績不好，該名洪師要求男學生抄考卷或幫老師按摩肩膀，因男學生都不肯，未料洪師突然失控踢桌子導致男學生跌倒，男學生爬不起來又遭老師抓衣服、掐脖子拖去撞牆。

事後洪姓老師還叫男學生把今天的事忘掉，甚至放話「如果沒處理好，等到國中還會叫人定死你」，造成小孩心生畏懼。

男學生雙親昨晚已帶小孩去驗傷，今天在江和樹議員陪同下向警方報案並提告，由於學童出身低收家庭，江和樹服務處已協助幫忙找律師協助提供專業服務，江和樹也將在下午兩點也會在服務處開記者會公開此事並譴責該名不適任洪姓教師。

對此，教育局表示，校方在事發後立即向教育局做校安通報。據通報內容，當天有幾位學生未依此名教師要求訂正考卷，教師進行言語糾正，其中一名學生與教師產生衝突，導致受傷；教育局已要求校方今(26)日召開校事會議，研議展開進一步調查，並要求學校評估個案學生及教師狀況，必要時轉介專業諮商、醫療機構，關懷學生身體休養情形及心理輔導。