高雄65歲的沈姓女子在鳳山一處租屋處自設私娼寮，並將其中一間房間給58歲黃姓女子來「服務」客人，且開價20分鐘只要500元，超俗的價錢吸引不少尋芳客前來。不料去年8月27日被警方攻破，當場抓到一名男客與黃女在從事「活塞運動」，連保險套都來不及丟。作為房東的沈女被依容留性交罪，處徒刑2月，緩刑2年。

去年8月初，沈女在鳳山有名的「娼寮街」一處租屋，並將空間作為私娼寮，並轉租其中一間房間給黃女做使用，且黃女開價相當便宜，20分鐘只要500元，讓不少男子慕便宜之名而來。

去年8月27日，警方持搜索票前往搜索，發現黃姓女子剛好正在「做生意」，當場查獲一名男尋芳客及來不及丟掉的保險套，並扣得交易的500元。

而租屋給黃女從事性交易的沈女也一併被法辦，雖沈女在審理時辯稱自己是說出租房間給黃女，黃女是要去隔壁私娼寮工作，她才來這邊住沒幾天等辯詞。但法官仍不採信，依照容留性交罪，處徒刑2月，緩刑2年。