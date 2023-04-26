據內政部資料，2022年法人購買住宅戶數不僅年增26.6%，跟2019年相比更是增加1倍以上，此外，2022年非不動產及營建業法人持有1年即出售的比率高達59.63%，內政部認為法人持有住宅確實有短期進出的情形，故管制有其必要，昨日(25)內政部預告平均地權條例子法草案，私法人購買住宅分為「免經許可」及「需經許可」2種，其中「需經許可」住宅，取得後應受5年不得移轉限制，而「需經許可」包含員工宿舍、出租經營、衛生福利機構、合作社購買住宅供社員使用、參與都更及危老、其他內政部公告共6項。

郎美囡表示，政府認為私法人原則上無居住需求，實務上確實不少投資人利用公司進行房屋買賣獲利，不過房地合一2.0規定法人出售不動產比照自然人課稅，已防堵這類炒作；在法人持有不動產的型態中，也有許多高資產以法人持有豪宅，去年如西華富邦、冠德信義、華固名鑄等知名豪宅，有多筆交易買方為法人，其目的可能為置產及家族資產配置與傳承，可預期子法上路後法人買豪宅不易，交易將減少，由於內政部已表示平均地權條例修正案不溯及既往，今年子法啟動前還能刺激成交量。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨認為，近幾年政府強力打炒房的重點聚焦於住宅市場，在私法人持有住宅受到管制後，高資產族及投資人將尋求更多元的財務規劃，再者，住宅類物件的購置、貸款有多道門檻、關卡，這也促使資金轉往非住宅物件。