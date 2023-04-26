美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）25日在美國國務院「亞太媒體中心」（U.S. Asia Pacific Media Hub）舉行線上記者會上，談到台美21世紀貿易倡議時稱，「我們取得相當進展」，並對談判中取得的進展「感到非常鼓舞」。另外，她還透露了關於美國財政部正在研究美台避免雙重課稅的議題。

在被問到台美21世紀貿易倡議，是否有助於台灣加入印太經濟架構時，戴琪沒有正面回應。戴琪說，「我們在今年1月進行了一輪談判，我可以告訴你，我們取得了相當大的進展，到目前為止我們在談判中取得的進展讓我感到非常鼓舞。」

她還說，「台灣不是IPEF談判的成員，我想說的是，我們希望確保我們的談判適合特定的合作夥伴和我們特定關係的各個方面。 因此，我們非常關注與台灣的雙邊討論，並致力於貿易接觸和貿易談判，旨在通過我們的合作使我們雙方的經濟更加強大。」

另外，被問及美國與台灣談判避免雙重徵稅協議的可能性有多大時，戴琪回應，「關於與台灣達成協議避免雙重徵稅的可能性，只要提到稅收或徵稅，這是我財政部同事的管轄權。因此，必須交由財政部與財政部長葉倫（Janet Yellen）處理，我會說我確實知道他們正在研究這個問題，但我沒有掌握他們的最新消息。」