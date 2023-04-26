卡位大直商圈，乾杯集團旗下「老乾杯」與「黑毛屋」大直分店自2021年與商場同歇業後，在顧客殷殷期盼下，今年重新回歸大直、進駐「忠泰樂生活」於4月29日齊開幕，享有邊吃燒肉、邊賞摩天輪的浪漫情境及首三日鍋物肉量升級活動。

乾杯集團董事長 平出莊司表示，大直商圈周邊擁有不少高檔住宅區與商業大樓，客群收入水平與消費能力高，近兩年，大直商圈已發展為新興高級辦公戰區，也成為商場、高級餐飲業者布局的重要區域，活躍了商圈的文化生活。看好「忠泰樂生活」將品味美學融入生活，打造「最有生活態度」的新型態商場，能凝聚重視生活風格的質感客群，此次雙品牌回歸，預計為集團注入新一波成長動能。

專於打造一處熟男熟女喜愛的燒肉殿堂「老乾杯」，最新分店位於忠泰樂生活5樓，不僅能在服務人員精湛的桌邊服務下，細細品味頂級和牛燒肉、經典釜飯、滿壽泉日本吟釀酒三大美味享受，此分店還擁一賞摩天輪的景觀座席，享受邊吃燒肉、邊賞摩天輪的浪漫體驗，同時設有休閒陽台，便於賓客出入一覽景色，也將成為觀看跨年倒數煙火的熱門餐廳。

店內設計風格不同於以往的神祕調性，運用大面落地窗與鏡面，營造出通透、暢亮的空間風格，展現悠閒的質感生活態度。店內設有76席次，並針對當地高端客群的用餐需求與習慣，於店內打造5間包廂與1間主廚包廂，便於私人款待與商務需求。

同樣位於5樓，緊鄰在老乾杯隔壁的「黑毛屋」，為乾杯集團標榜「老饕日常」的日式鍋物專賣店，主打「A5日本和牛最低680元起、西班牙Bellota伊比利豬580元起」高CP值價格，享用純天然食材熬煮的火鍋湯頭、食材與高品質肉品，提供涮涮鍋、壽喜燒、水炊鍋、摩滋鍋四大風味選擇，每季更推出蕪菁鍋、柚子鍋等別具特色的限定美味，成為許多講求美味與健康兼具的饕客日常選擇。

黑毛屋強調帶給賓客如家一般暖心暖胃的用餐體驗，大直忠泰店以日式家屋為空間設計概念，傳統的紅色土壁搭配清新的白木調設計，營造出著溫暖、靜謐的用餐氛圍。共有49席次，並設有雙人、四人桌與便於單人享用的U型吧檯，無論是親友聚餐或個人日常用餐都十分適合，且為攜130公分以下孩童的親子客，提供免費畫筆畫紙、「可愛熊貓飯糰」寶寶餐點貼心服務。