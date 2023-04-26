聯華大火誰負責？包括彰化縣政府、地檢署等單位在事發後積極展開調查，除縣府找到建築物公共安全檢查未申報將開罰外，彰化地檢署調查也如火如荼展開中，除相驗死者釐清死因外，也陸續傳訊火警當時工作人員、幹部等，強調先重建釐清再咎責。

彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，針對聯華食品公司火警造成7名不幸罹難者死亡案件，檢察官今天持續進行死者相驗工作，包括3名菲籍死者已經取得家屬同意書，下午將相驗;另外火場部分已由消防局等專業單位進行火場重建及鑑識工作。

吳宇軒說，承辦檢察官昨天就已經陸續傳訊火警當時在場的工作人員、幹部，今完成火調以後，也會就所收集的書面資料、火場狀況等傳喚訊問相關人員，全案將接續密集偵辦，以釐清真相。

另外根據縣府調查，聯華去年5月間的消防安全設備檢查均合格，唯獨沒有做建築物公共安全檢查申報，對此縣府將依建築法第91條第1項規定，處建築物所有權人、使用人新台幣6萬至30萬並限期改善。