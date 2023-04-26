新北市議會25日藍綠陣營皆甲級動員，為總質詢議程展開攻防，最後國民黨陣營以3票之差順利將市政總質詢時程提前到4月27日，綠營批此舉是護航侯友宜選總統，堪比前 高雄市長韓國瑜的劇本。對此，高雄市長陳其邁表示，每個人都有自己的選擇，但要問問選民能否接受。

侯友宜被綠營批評接受護航選總統，堪比韓國瑜，陳其邁認為，這個每個人都有自己的選擇，但是也要問問市民或選民的評價，是否能夠接受，因為過去台灣的民主政治也有很多不同的個案都是個人的選擇，民眾怎麼看待或評價比較重要。