議會為侯友宜變更議程 陳其邁：民眾評價較重要 15:292023/04/26 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 綠營批國民黨護航侯友宜選總統，堪比前高雄市長韓國瑜的劇本。對此，高雄市長陳其邁表示，每個人都有自己的選擇，但要問問選民能否接受。（洪浩軒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市議會25日藍綠陣營皆甲級動員，為總質詢議程展開攻防，最後國民黨陣營以3票之差順利將市政總質詢時程提前到4月27日，綠營批此舉是護航侯友宜選總統，堪比前 高雄市長韓國瑜的劇本。對此，高雄市長陳其邁表示，每個人都有自己的選擇，但要問問選民能否接受。 侯友宜被綠營批評接受護航選總統，堪比韓國瑜，陳其邁認為，這個每個人都有自己的選擇，但是也要問問市民或選民的評價，是否能夠接受，因為過去台灣的民主政治也有很多不同的個案都是個人的選擇，民眾怎麼看待或評價比較重要。 #侯友宜 #韓國瑜 #選擇 #選總統 #堪比 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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