聯電2023年首季合併營收542.09億元，季減達20.09％、年減14.53％，為近2年低點，仍創同期次高。營業利益144.81億元，季減達38.74％、年減達35.16％，毛利率、營益率「雙降」至35.46％、26.71％，均為近7季低點，但仍創同期次高。

雖然營收及本業獲利下滑，但聯電受惠業外投資收益增加挹注，首季歸屬母公司稅後淨利161.83億元，季減15.13％、年減18.3％，雖降至近5季低點、仍創同期次高，每股盈餘1.31元，持平近5季低點。

聯電首季晶圓出貨量約183萬片8吋約當晶圓，季減17.49％、年減27.34％。受產線歲修影響，產能約252萬片8吋約當晶圓，季減0.83％、年增4.21％。稼動率自90％降至70％，但美元平均售價（ASP）仍略有提升。

聯電先前法說時預期首季營運續降，晶圓出貨量將季減17～19％，美元平均售價持穩，稼動率自90％降至70％，毛利率估自42.93％降至約34～36％、為近7季低點。實際表現營收略低於預期，但毛利率、稼動率表現符合預期，美元平均售價則略優於預期。

聯電總經理王石表示，首季因客戶持續消化庫存，聯電業務受需求疲弱影響，晶圓出貨量及稼動率如預期下滑，營收亦受不利匯率影響。儘管稼動率下滑，毛利率仍維持35.46％，反映結構性獲利能力改善和產品組合優化效益。

即使主要終端市場需求疲弱，王石指出，聯電的車用和工業產品首季仍持續成長，特別是車用業務首季營收占比達17％。在汽車電子化和自動駕駛驅動下，預期車用IC含量將持續增加，車用產品將是聯電未來重要營收來源和成長主動能。