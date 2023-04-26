代表高市府出席的經發局長廖泰翔指出，高市府近年力推產業轉型，創造多元工作機會，讓有志青年在地就業，與AWS目標一致。透過引進半導體、5G AIoT、電動車、雲端科技等不同結構產業投資，提供更優質的就業機會，迎合產業發展趨勢。

廖泰翔表示，感謝AWS與高市府緊密合作，投注資源進行人才培育、新創合作、對接中小企業，更提供Outposts城市級雲端架構服務資源。此外，金管會預期在第三季開放金融機構部署非重大、非消金業務於境內公有雲，國泰金控也搶先進駐亞灣成立國泰資訊開發中心。

未來配合亞灣2.0計畫，高市府將攜手中央引進5G、Fintech、雲端服務等多元產業進駐，帶動南臺灣發展。

AWS台灣暨香港策略方案部總監謝佳男表示，AWS致力推動技術創新和雲端數位轉型，培育新興科技人才不遺餘力。繼去年成立高雄國泰金AWS國際金融創新中心後，今年更進一步推出人工智慧與雲端證照挑戰賽，連結雲端科技人才與高雄在地企業，強化在地產業升級轉型的動能。

他說，未來也將持續辦理雲端人才培訓課程，並攜手國泰金控對接金融科技領域的職缺，期望為南台灣產業注入更多數位人才的新血。