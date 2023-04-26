桃園升格後公務員激增到6383人，但市政大樓僅能容納3000人，不分黨派議員都抱怨府內僅有20個局處，但廳舍擁擠嚴重不足，另有12個局處散落各地，連議員都霧煞煞，遑論洽公民眾，影響行政效率又擾民，也痛批第二行政園區前朝喊7年仍停滯，300萬規畫費付諸流水，呼籲新市府承擔，不要又喊7年。

「一個市政府四分五裂，便民變擾民！」議員葉明月說，局處散落各處，就連常常往市府跑的議員、助理都霧煞煞，遑論偶爾洽公的民眾，若涉及跨局處業務還要東奔西走，搞不清楚搬到哪裡，感嘆過去沒有整體規畫，頭痛醫頭、腳痛醫腳，導致問題叢生，議員張桂綿要求標示清楚各局處位置且易查詢，避免市民疲於奔命，第二行政園區也要從長計議審慎規畫。

議員黃敬平、陳美梅、黃婉如、李柏坊、簡志偉、徐其萬更說，前朝到處「點點名」，舊法治園區、青埔、桃園後站都曾是第二行政園區選項，促成該地土地飆漲，助長炒地皮，呼籲不要亂放消息，也希望第二園區趕快成立。

議員徐玉樹提到，市政是延續，首長應該接力完成，感嘆前朝不肯編這麼多預算闢建新廳舍，但總要有人開始做，也直言市府大樓建物老舊受限，無法貫徹智慧化辦公，呼籲新市府廣納意見後趕快啟動行政園區規畫作業。

議員許家睿則說，升格前有4892名公務員，8年來提高到6383人，僅能容納3000人的市府大樓嚴重超載，高達4成局處分散各處，影響行政效率，更甚的是，2017年10月就喊要3年內決定市政大樓遷建，2019年編列300萬委外評估，但至今仍只聞樓梯響，且第二行政園區選項之一的中路埤塘公園距離市府車程9分鐘、捷運綠線G12站車程約19分鐘，不夠便民，呼籲應將南北區域平衡、盤點統整局處位址、善用區位優勢等都納入考量，並符合國土計畫內容，納入都發局都市藍圖案跨局處討論。

議員呂林小鳳也點名，行政園區停車位空間不足，不利洽公。議員楊家俍說，辦公空間擁擠，水務局等8個機關至今還要另外租賃辦公廳舍，年租金約2000萬，部分甚至太偏僻停車不便，應從長計議。

議員周玉琴則說，第二行政大樓7年前討論至今，花了300萬評估後，一句「留給下屆市長決定」就擱置不理，諷刺：「300萬還真好賺！」直指府內公務員每人平均使用2.1坪，非常擁擠，呼籲不要繼續選址騙百姓，又要再等另一個7年，她也和議員劉曾玉春、李家興為南區發聲，感嘆過去重北輕南、重海輕山，喊話將第二行政園區設置在中壢，南桃民眾洽公才方便。

祕書處解釋，2021年以300萬完成委外先期評估，但因議題複雜，要配合桃園整體發展和軌道運輸系統建置期程，因此採2階段開發，短期以舊司法園區為中繼方案，環保局、1999話務中心已於去年進駐辦公，年省500萬元租金，長期規畫因中壢青埔由國泰人壽標得桃園高鐵站前地上權開發案，目前僅研擬在中路埤塘公園和捷運綠線G12站周邊2擇1。

祕書處強調，第二行政園區長期方案興建預算龐大，影響深遠，會考量南北平衡，並將桃園市議會遷建可行性一同納入評估，審慎完整規畫，強調一定會待府會達共識、市民支持下才會定案，並編列足夠預算執行。至於環保局遷出後棟10、11樓辦公空間，則規畫都發局及建管處等機關進駐，並保留1樓民眾服務窗口。