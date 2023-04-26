副總統賴清德日前形容國民黨的國家認同像「精神分裂」。賴清德今天(26日)表示，他以疾病形容當時政局，因用詞不慎，對精神疾病病友、家屬，以及長期致力於病友權益的團體們，造成了傷害。他要誠摯地向病患及家屬們致上歉意，並承諾未來會更謹慎面對每一句發言。

賴清德今晚在臉書表示，日前，他受邀到台灣腎臟醫學會分享棄醫從政的過程中，回憶起近三十年前助選場景，以疾病形容當時政局，因用詞不慎，對精神疾病病友、家屬，以及長期致力於病友權益的團體們，造成了傷害。

今天，他收到許多病友家屬的來信及回饋，也有熱心網友傳訊息提醒他，「在此，我要誠摯地向病患及家屬們致上歉意」。他說，曾經身為醫師，面對各樣疾病，無論是生理或是心理疾病，他深知病友們的不適及困境，發言不當，就應該即時修正、調整。

賴清德表示，精神分裂症一詞，在2014年已被衛福部正名為思覺失調症。對精神疾病病友及其家庭而言，應該做的是同理、理解，並規劃相關的資源，健全社會安全網，幫助他們走出困境。「未來，我會更謹慎面對每一句發言，同時會持續努力，和大家站在一起，讓病友們獲得更多的理解、協助」。