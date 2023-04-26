據職安署統計，聯華食品自2020年至今，全國五個廠共檢查過57場次、違反26項次，但只有2022年桃園廠因違反「職業安全衛生設施規則」第43條第1項暨「職業安全衛生法」第6條第1項遭開罰6萬元。

針對聯華食品工安事件後續，勞動部職業安全衛生署職業安全組長朱文勇表示，本周會針對聯華食品包含基隆、中壢、桃園、嘉義等廠區等各廠進行職業安全衛生相關檢查。

至於聯華彰化廠是否有違反職安衛生相關規定？朱文勇強調，事件剛發生，後續等火災調查完成後，勞動部將視情況進行裁罰。若違反「職業安全衛生法」第6條第1項規定，也就是雇主未對防止爆炸性或發火性等物質引起之危害、防止火災等引起之危害，應有符合規定之必要安全衛生設備及措施，最高可開罰30萬元。

朱文勇表示，勞動部過去針對食品廠都有進行一般性職業安全檢查，但因應聯華食品廠大火，預計今年會規畫針對同類型食品廠進行全面性的檢查，確認是否有疏漏的部分；除了針對同類型食品廠外，也會以市場規模、市占率較大的知名業者為優先；檢查重點鎖定製程是否有風險、工廠設備有無缺失等，以保障勞工安全。