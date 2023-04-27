總統蔡英文26日偕同瓜地馬拉總統賈麥岱，參訪華德動能中港廠，實地參觀電動巴士製造與零組件生產。車王電兼華德董事長蔡裕慶透露，集團除有意與美國車廠合作，進軍國際電動巴士市場，全案最快第二季簽約外，將來也會把台灣電動車輛相關的產業、整車、關鍵零件、軟體，甚至應用服務，都能推廣到中南美洲友邦國家。 親自接待的車王電兼德動能董事長蔡裕慶表示，3年前，公司建培訓南美團隊，目前集團已有5位來自南美洲的同仁，近期會再加入10位，將來把台灣電動車輛相關的產業、整車、關鍵零件、軟體，甚至應用服務，都能推廣到南美洲友邦，以期能為台灣電動車產業，打開更廣大的國際市場。

在場的瓜地馬拉總統賈麥岱，也邀請華德到瓜國投資設廠，甚至將拉丁美洲的行銷基地，設於該國。

蔡總統期盼台、瓜兩國持續加強合作，為台灣電動車產業打開更廣大的國際市場；台灣很樂意持續分享在電動車產業的經驗和技術，和瓜地馬拉一起為全球淨零轉型的目標，盡一分心力。

蔡總統表示，幾周前，她到瓜地馬拉訪問時，賈麥岱總統說，瓜地馬拉已在去年通過電動運輸法案，非常歡迎台灣的電動車產業到瓜地馬拉投資。

蔡總統說，華德是電動車創新服務的標竿，可提供一站式服務，除電動車外，還有儲能系統、智慧充電排程、電動巴士營運場站建置，可說是軟體、硬體，通通都非常擅長。這樣優異的實力，也讓華德早已布局國際，前進日本市場。

蔡總統提到，目前在瓜地馬拉，已有台灣的電動巴士，在試營運當中。她相信，接下來，兩國持續加強合作，能為台灣的電動車產業，打開更廣大的國際市場。

賈麥岱總統致詞時表示，他感謝蔡總統邀請他來參觀華德動能中港廠，這是一間擁有政府認證及生產出台灣第一輛電動巴士的工廠。

賈麥岱指出，瓜地馬拉是拉丁美洲地區第一個通過發展電動車的國家，因此，可以在沒有賦稅壓力下，可生產及採買電動車。而擁有如此賦稅減免及通過法案的國家，並不多，相信在此法律架構及優惠投資條件下，對於致力推動電動車及綠能發展的企業，可提供瓜國消費者更環保的選項。賈麥岱說，該國政府目前正推動一系列吸引外資直接投資的政策，包括提供賦稅優惠、自由貿易區，及優良的人力資源，以利引進國際級企業來瓜國投資或設廠。