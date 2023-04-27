人妻趁老公不在家，透過交友軟體出軌小王，把小王叫來家裡「頂到胃」，兩人訊息更表示「愛愛可以減肥」，這讓人夫發現後相當氣憤，因此向小王求償提告20萬元，新北市地方法院審理後認為小王確實侵害了配偶權，因此要賠償10萬元。

人妻透過交友軟體認識了小王，兩人訊息淫聲穢語讓人夫相當生氣。（示意圖／翻攝自pexels）

一名擔任攝影師的人夫指控太太，透過交友軟體出軌一名男子，兩人交換通訊軟體後展開不倫戀情，不斷傳訊息「老公上班？」、「老公回家了？」、「怕妳老公嗎？」，人妻也回「家裡不方便，他有裝監視器」，可得知人妻已婚的身分小王也知道，另外小王也傳了「想跟我壞壞嗎？」、「要看妳想不想阿」、「來幾張性感的照片，好久沒看到妳了」、「愛愛可以減肥」等言語。

而人妻也回應「感覺你想愛愛才找我」，人夫從兩人對話中也發現，小王與人妻去年3月就在家中見面，看似已發生關係，因此他向法院提告小王，認為配偶權遭到長期侵犯，向小王求償20萬元。

新北地院審理這起案子，法官認為小王以挑逗的言論與人妻對話，兩人對話超越一般朋友的往來，判小王應賠償10萬元新台幣，全案仍可上訴。

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