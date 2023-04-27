葉姓男子沒有會計師證書，卻突發奇想，拿著偽造的會計師證書，跑去應徵會計師工作，面試時除吹噓自己具有相關專業經驗外，並交付假證書，順利錄取，結果他上班幾個月就露餡，公司查覺他連基本的會計工作都不會而起疑，向考試院查證後發現他的會計師證書是假的，報警提告。台北地檢署依《刑法》行使偽造特種文書罪起訴葉男。

起訴指出，葉男明知自己未通過國家考試專門職業及技術人員高等考試會計師考試，並未取得會計師證照，卻為了應徵北市某家資本公司的會計師職務，取得偽造的考試院高等會計師考試及格證書，於2021年9月1日前往該公司面試。

葉男在面試時，當場出示並交付假證書給面試人員，順利錄取獲得工作，但葉男上班後，公司發現葉連基本的會計工作都不會，工作表現不符預期而起疑，遂向考試院查證，經考試院證實葉男的會計師高考證書是假的，公司才知葉不具會計師資格，根本是來公司「騙薪水」的，報警提告。