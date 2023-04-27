內政部日前預告「平均地權條例」子法，不過，內政部次長花敬群日前表示，將採不溯及既往，遭外界質疑是開後門，讓炒房者有逃亡期，對此，花敬群今赴內政委員會備詢會前受訪表示，從來沒有打假球，不溯及既往效果應該更好；他也直言，子法將在5月15日預告完成，會報請行政院決定正式施行日期，盼今年上半年條例能夠施行。

花敬群指出，《平均地權條例》的修法從前年底會報通過有很多討論，法案的效果持續發酵，整個房產市場軟著陸的態勢明顯，這一年多來《平均地權條例》以及升息結構調整之下，不管是預售屋、中古屋出現價格反轉現象，各界都預期價格下跌是勢在必行，也會持續一段時間。

他強調，從來沒有打假球，都是要健全房市、打擊房市炒作，很準確對抗市場不當行為，相信各界都有討論，非常多業者希望透過各種論述，希望降低《平均地權條例》修法衝擊跟壓力。

花敬群指出，很對事情還是要專業分析和務實討論，這段時間不少業者反而希望我們能夠溯及既往，這背後代表意義，可能我們採不溯及既往的效果，應該更好，關後門的狀況可以更嚴格，這就是大家對事情的判斷，要抑制炒作，而不是站在表面上只是口水戰，對國家不好。

花敬群表示，除了母法2月8日通過，也已經預告子法，5月15日預告完成，會報請行政院決定正式施行日期，希望今年上半年條例能夠施行。