民進黨2024桃園第1選區（蘆竹、龜山、桃園15里）立委黨內初選，26日晚間民調，現任立委鄭運鵬面臨前立委黃適卓、前議員郭麗華挑戰，最後由鄭運鵬以30.52％出線，將爭取3連霸。

根據山水、公信力、大地3家民調，黃適卓15％，郭麗華23.42％、鄭運鵬30.52％、無明確人選31.06％，提名名單以民進黨中執會正式通過公告為準。

國民黨該區則恐面臨黨內互打，桃園市議員牛煦庭，市議員陳美梅的弟弟、21全黨代表陳文吉2人登記參加初選，另桃園市議員詹江村未登記，但已揚言參選到底。