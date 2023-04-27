蘆竹龜山綠委初選 鄭運鵬以30％出線爭取3連霸 11:302023/04/27 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 現任立委鄭運鵬將代表民進黨參選桃園第1選區爭取3連霸。(蔡依珍攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨2024桃園第1選區（蘆竹、龜山、桃園15里）立委黨內初選，26日晚間民調，現任立委鄭運鵬面臨前立委黃適卓、前議員郭麗華挑戰，最後由鄭運鵬以30.52％出線，將爭取3連霸。 根據山水、公信力、大地3家民調，黃適卓15％，郭麗華23.42％、鄭運鵬30.52％、無明確人選31.06％，提名名單以民進黨中執會正式通過公告為準。 國民黨該區則恐面臨黨內互打，桃園市議員牛煦庭，市議員陳美梅的弟弟、21全黨代表陳文吉2人登記參加初選，另桃園市議員詹江村未登記，但已揚言參選到底。 #鄭運鵬 #民進黨 #蘆竹 #龜山 #立委 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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