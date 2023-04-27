我國駐巴西聖保羅辦事處組長王之化，日前於當地輕生引發各界議論。國民黨台北市議員應曉薇27日再度舉行記者會，揭露辦事處長馮光中當初花40萬美金整修官邸修繕的合作廠商，因為數次欠稅、遭強制執行，早在2018年就已經被當地政府勒令停業，甚至與包商的合約都未依法向政府進行公證，已經明顯違反當地法律以及我國的政府採購法。

應曉薇27日與王之化的家屬及律師一同舉行記者會，會中應曉薇再度提出證據，直指當初辦事處花40萬美金整修官舍，承包標案的業者在當地早已遭到勒令停業。應曉薇質疑，該公司欠稅案件共有11件，再加上遭當地政府強制執行的案件，加起來總共30多件違法案件，「怎麼能跟這樣的廠商合作？把合法做生意的廠商當什麼？」

「馮光中你找倒閉的公司合作，就是丟盡台灣人的臉，更是外交部之恥、台灣之恥。」應曉薇質疑，當地明明有很多合法的台商公司，為何偏偏要找遭到勒令停業的廠商合作？不僅合約無法被當地政府公證，甚至連開出的發票都是非法的，「馮光中本人卻很聰明，叫下屬代簽、叫王之化代簽，拿駐外人員幫你背書，好讓你逍遙法外？」

應曉薇接著表示，在王之化去世後，王的信箱繼續收到「正義人士」提供的對話紀錄截圖，內容詳述了王之化遺孀在巴西聖保羅當地處理後事期間，馮光中透過辦事處僱員，向銀行索取王之化於當地銀行帳戶的相關資料，「這些應該是人家遺孀去做的事情，你馮光中急著跟銀行索取這些資料，是不是還想栽贓王之化？」

應曉薇坦言，這些證據若是現在不公布，恐怕未來也沒機會了，她擔心對馮光中不利的相關跡證，恐怕一項一項在銷毀當中。應曉薇也呼籲，除了馮光中應該返台說明清楚外，外交部日前派出的調查團，也應該把所有資料與證據全數公開，還給家屬一個公道。

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