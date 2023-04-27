另一方面，中國人民銀行公布，為維護月底流動性平穩，27日開展人民幣（下同）930億元7天期逆回購操作，利率仍持平於2％。

27日操作規模較26日繼續小幅減少，但公開市場單日仍淨投放590億元，為連續第10日淨投放。據路透統計，公開市場本周共有2,120億元逆回購到期，其中27日到期量為340億元。

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