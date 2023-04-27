縣府針對縣內138家樓地板面積超過3000平方公尺的大型工廠，將列入縣府公安周報管控。(彰化縣消防局提供／吳建輝彰化傳真)

消防局長施順仁(右)親自帶隊，針對縣內樓地板面積3000平方公尺以上的大型食品加工廠，以及備有大型鍋爐等工廠清查盤點。(彰化縣消防局提供／吳建輝彰化傳真)

稽查鎖定包括公安、消防、衛生、職安等事項。(彰化縣消防局提供／吳建輝彰化傳真)

聯華食品彰化大火帶走7條人命，成彰化近10年最嚴重工安意外，各地檢討聲浪不斷，彰化縣政府27日由消防局召集縣府經綠、勞工、衛生、建設等單位啟動跨局處聯合稽查，針對縣內138家樓地板面積超過3000平方公尺的大型工廠，將列入縣府公安周報管控。

聯華食品彰化大火一共造成7死15傷慘劇，不少生還者仍與死神搏鬥，檢方展開調查以釐清責任歸屬，縣府部分也積極調查，查察聯華食品疏失、要求工業區全面檢討等，27日更宣布組成跨局處聯合稽查小組，主動出擊。

消防局長施順仁表示，自喬友大火發生後，縣長就指示成立並周周開設維護建築物公共安全督導會報，由副縣長親自主持，以確實掌握各場所安全維護狀況，如今組成跨局處聯合稽查小組，以加強力道進行更全面的稽查。

施順仁說，目前針對縣內樓地板面積3000平方公尺以上的大型食品加工廠，以及備有大型鍋爐等工廠清查盤點，共有138家工廠列入稽查，鎖定包括公安、消防、衛生、職安等事項，至於多久會稽查完畢，他說做好比做完重要，勢必會花不少時間。

施順仁強調，稽查重點針對工廠硬體設備，至於軟體的部分，會督促業者落實防火管理人制度、消防防護計畫、自衛消防編組訓練等，而依法規規定自衛消防編組演練是採書面審查，未來演練時將派員到場督導，以提高火災自救及應變能力。

消防局再次提醒，正確火場逃生避難原則，一發現火災應大聲示警，並觀察樓梯間，如未見濃煙及高溫即可往下往外逃生，若往樓梯間往下逃生時發現濃煙及高溫，應改採水平方向尋找其它逃生避難路線，或是找到相對安全區關門避難，強調火場逃生避難時，一定要謹記隨手關門的觀念。