國民黨主席朱立倫今天出席國民黨智庫《青年高失業、高齡低勞參，勞工政策在哪？》記者會。（張薷攝）

國民黨布局2024總統大選，傳出最快將在5月17日徵召新北市長侯友宜參選，國民黨主席朱立倫直言，藍營主要候選人已經準備好了，國民黨會在適當時機公布，提名時間會比過去來得早，絕對不會晚於過去總統提名時程，現階段正在努力整合泛藍與非綠，「大概5月就會完成所有作業」。

朱立倫表示，國民黨今年所有作業比過去幾屆都來得早，努力達到整合團結，而黨內的整合第一階段已在3月完成，大家有共同目標與意見，現在除了泛藍外，也希望與非綠團結。

朱立倫指出，主要候選人準備好後，就會在適當時間提名，他提到國民黨8年前在6月中旬、4年前則拖至7月20日才提名，「這些都太晚，我們大概5月就會完成所有作業，並在適當的時間公布。」

媒體追問，5月17日就是好的時間點嗎？朱立倫沒有給出答案，並反問記者，「為什麼你們都決定那一個時間點呢？」並稱只要是適當時間，就會來公布。

針對新北市議會國民黨團更改議事程序，除了被民進黨罵翻外，黨內基層也抱怨「侯友宜失去選總統的正當性」，朱立倫強調，這段話聽起來就是民進黨講出來的，他尊重議會的決定，而議會本來就有權力調整議事日程，過去他擔任市長時也都有調整的紀錄，該施政報告、該總質詢就去做。

對於郭台銘近日動作頻頻，與黨內立委餐敘，朱立倫指出，國民黨的立場就是一定要推出最強候選人，但單靠國民黨不夠，要團結所有朋友，幾個禮拜後，大家都是一個團隊，無倫是侯、郭或柯文哲，都是一個戰隊，因此大家私下聚會是很正常的事，應正面看待，也希望黨內不要忘記最後的對手是民進黨。