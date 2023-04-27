康姓男子因遭博弈集團幹部懷疑私吞款項，2021年間被張、蔡、邱及董姓4名男子押至摩鐵，並綑綁痛毆並燒熱鍋鏟直燙康生殖器，康不堪凌虐致死，一審依傷害致死罪，判4人9年至9年8月不等徒刑，二審改判8年至10年6月，可上訴。

檢警調查，張、蔡、邱及董男案發當天凌晨誘騙康姓死者出面，先押至摩鐵內動私刑，4人用繩索、膠帶及浴巾將康手腳綑綁、痛毆，還有人冷血持手機錄影，逼問康私吞款項下落，康否認。

檢警調查，董男等4人將購買卡式瓦斯爐打開將鍋鏟燒熱，康男身上體無完膚，四肢跟身體都有被「烙印」痕跡，殘忍的是，整支燒燙燙的鐵鏟直接烙燙康的生殖器，發出淒厲慘叫聲，呈昏眩情況。

董男等4人再將康押上車，康一度要脫逃呼救，期間被摀住口鼻，被載至另一間旅館時，旅館人員發現康已死亡，趕緊報警。法醫解剖鑑定指出，康因遭毆打、高溫燙傷，被衣物壓摀口鼻致死。

法院認為，張等4人和康無深仇大恨，僅為逼他交代金錢下落才依指示凌虐，難認主觀有殺人犯意，但仍可預見其死亡結果，變更起訴法條改依傷害致死罪論處。

一審審酌，張、蔡、邱及董男施暴，持燒燙鍋鏟燙康生殖器凌虐致死，手段殘暴，依傷害致死判4人9年至9年8月不等；二審27日撤銷原判決，改依傷害致死罪判張男、蔡男、邱男及董男各8年、8年、8年2月及10年6月。