新北市議會27日進行國民黨團聯合質詢，國民黨議員輪番要求侯友宜增加清潔隊員夜點費，侯友宜經過試算，承諾增加清潔隊員夜點費從80元提升五成至120元，且維持晚間9時後就發，體恤夜間工作的辛勞。

新北市議員蔡淑君表示，目前清潔隊員員額數達5000多位，領有夜點費的約2500人，建議市府在財政能承擔的情況下，增加夜點費，即使不能和台北市一樣，也要是其他5都最多。

新北市議員林金結指出，新北市清潔隊員服務近4百萬市民，比例約 1：784，台北市約4900名隊員服務約249萬市民，比例約 1：508，新北清潔隊員負擔那麼重，做得事情比較多，領到的津貼卻比較少，相當不公平。

新北市議員葉元之也說，潔隊員是最辛苦的一群人，尤其晚上上班，要犧牲陪伴家人的時間，尤其他們是第一線面對民眾的人，常常成為受氣包，希望環保局可以增加人力、車子與福利。

侯友宜承諾，為體恤清潔隊員夜間工作的辛苦，考量物價波動及市府財政，清潔隊員夜點費113年從80元調升為120元，大漲五成，從晚間9點以後就可以支領，照顧更多隊員。

新北市環保局表示，將自2024年起，清潔隊員夜點費調升為120元，調漲幅度達50％，估計約有2400餘位同仁受益，希望能鼓勵在第一線為服務市民辛苦打拚的隊員。

新北市環保局工會理事長許效溢表示，工會曾經在勞資會議正式提案，與環保局研商夜點費調升議題，本次夜點費獲得調升，無疑是對清潔隊員的肯定與鼓勵，感謝市長及環保局對第一線同仁的照顧，希望未來也能繼續支持隊員、照顧隊員，一起來優化我們的工作環境，讓大家在工作上無後顧之憂。