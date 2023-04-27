美國知名運動鞋品牌紐巴倫（New Balance）在泰國投下震撼彈，宣布關閉泰國所有分店。

據泰國媒體報導，New Balance在曼谷拉瑪九路尚泰購物中心（Central Rama 9）張貼公告，表示該品牌分店，以及泰國其他分店將營業至4月25日，之後便會永久關閉，感謝所有客戶一直以來的支持。

據了解，基於和泰國經銷商CRC Sports的合作協議到期，New Balance需要關閉其在泰國所有分店。New Balance在泰國百貨龍頭尚泰集團（Central）商場總共有17家品牌分店，包括在尚泰集團旗下內外的商場都設有專櫃。

許多泰國粉絲對於該品牌的關閉表示失望。不過，顧客仍然可以通過網站和其他線上平台購買該牌。

該報導指稱，New Balance關閉分店，不代表品牌將退出泰國市場。根據ThaiRath報導，在找到合適的入口和經銷夥伴後，New Balance便可以重新營業。