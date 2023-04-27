民進黨立委許智傑表示，對此案尊重司法，當然也覺得有一點難過、傷心，陳致中遇到這樣的事情，也很堅強在臉書分享「打斷手骨顛倒勇」，雖然受到這樣的「辛苦」，但希望未來他可以更為市民、台灣努力。（柯宗緯攝）

民進黨高市前鎮小港區議員陳致中因洗錢案被判1年，將面臨解職。藍綠對此反應大不同，綠營同儕紛紛為他聲援打氣，也肯定他問政表現。與陳致中同選區的國民黨高市議員陳麗娜則酸，「聽媽媽的話」沒有錯，但成年人還是要有判斷。

陳麗娜表示，「聽媽媽的話」乍聽之下沒有錯，但身為成年人還是要有自己的判斷能力，尤其當民意代表，必須做好社會表率，這例子也讓大家明白，選擇政治人物，品格還是第一重要。

陳麗娜提到，未來選罷法如有改變，規定犯過刑案的候選人可能不具資格參選，任何參政者應該更要重視品格道德，這是現代社會民眾對於政治人物最基本的要求。

同選區的民進黨議員鄭光峰直呼，第一時間獲悉感到錯愕，他肯定陳致中問政表現及選民服務都很優秀，對於在地重要建設和政策推動也彼此支援；他也到陳致中臉書留言打氣，呼籲外界給他空間好好沉澱。

民進黨立委許智傑表示，對此案尊重司法，當然也覺得有一點難過、傷心，陳致中遇到這樣的事情，也很堅強在臉書分享「打斷手骨顛倒勇」，雖然受到這樣的「辛苦」，但希望未來他可以更為市民、台灣努力。