國民黨立院黨團今舉辦「缺電？缺到民主斷電？連地方公投都要沒收？」記者會，直指行政院撤銷「基隆護海公投」是技術性封殺，民進黨政府根本就是蠻橫專制。國民黨立委李德維痛批，內政部長林右昌、中選會主委李進勇換了位置就換了腦袋，中央沒收基隆人公投權利，漠視《公投法》第一條所寫「依據憲法主權在民之原則，為確保國民直接民權之行使，特制定本法」，顯然已經違反直接民主。

李德維表示，基隆人提出「基隆護海公投」，是人民直接民權的展現，但林右昌、李進勇換了位置也換了腦袋。根據《地方自治法》第19條第7項關於經濟服務事項，已經很明確規定「農、林、漁、牧業之輔導及管理」，而這次基隆人「護海公投」議題，主要就是有關近海漁業的生態保護，但中央政府卻把相關權利沒收，不但閹割了基隆人公投權利，更將中央行政權擴大，顯然已經違反直接民主，以及過去民進黨一路以來所「捍衛」的公投。

李德維說，「基隆護海公投」原是由當時擔任基隆市長的林右昌積極推動，但是到了中央擔任內政部長之後，將責任推給中選會，再由行政院撤銷公投案，這讓基隆人相當不解與憤怒。此外，基隆發電廠火力全開的問題，環團提出台電購買預算暴增2.66倍，根本就是打臉蔡政府高喊「節能減碳」。

李德維強調，基隆人要用公投表達對電廠擴建的疑慮，公投當然是有其必要，這關連到地方環保、漁業生態，以及環境保護，這就是地方自治事項，中央政府不應該粗暴地閹割基隆人所提出的「護海公投」，國民黨團會持續為基隆人發聲，捍衛地方自治權。

一同出席的台北市議員李彥秀表示，《公投法》是人民直接民權的意志表達。民進黨錯誤的能源政策、能源配比，讓全台燃煤電廠火力全開，第三、四、五天然氣接收站破壞海洋生態和資源，這次更直接沒收基隆市民直接公投、民意展現的工具。她痛斥，民進黨政府根本就是蠻橫專制，直接沒收人民公投權利，根本就是把基隆市民的手綁起來，不讓人民有民權意志的表達，「割斷人民聲帶，發不出聲來」。

李彥秀說，民進黨錯誤的能源政策讓全台缺電，這是事實，然而天然氣的不確定性，以及日益昂貴的價格，讓人民付出更高的代價，也破壞海洋生態及資源。她提及，環團過去是從民進黨在野時最堅強的夥伴，如今蔡英文總統竟沒時間接見環團，「蔡英文執政7年多以來，在每一項政策上，都違背當初跟環團站在一起的初衷」。

「蔡英文根本就把環團當作免洗筷在用」李彥秀進一步指出，2022年6月17日地方環團公投送件時，林右昌當時要求補正，並根據《地方自治法》第19條第7項規定，包括「農、林、漁、牧業之輔導及管理、自然保育、工商輔導及管理」都屬於地方自治項目，難道林右昌看不懂中文？還要特別函轉中央？難道是為了現在擔任內政部長在預先準備？

李彥秀提醒，尤其林右昌是基隆出身、喝基隆水、基隆米，難道現在要喝基隆人的血嗎？這是忘恩負義，換了位置，就換了腦袋。她也要請教民進黨主席賴清德，如果2024是民主跟專制的選擇，直接沒收公投的傲慢政府是不是專制？這樣的政府會是人民在2024要選擇的政府嗎？國民黨團會全力支持、捍衛基隆市長謝國樑根據《行政訴訟法》，捍衛基隆人的權益。