民進黨第二階段初選立委初選今天落幕，非同額競選的14個初選區已經完成電話民調作業，加上同額競選的眾選區，全台53個選區將於5月10日中執會公告初選候選人提名名單。

接下來黨中央2024大選提名策略小組，將針對19個徵召區，以及立委劉世芳放棄提名的高雄市第三選區，於5月2日開會討論。

民進黨主席賴清德之前雖然提出「誠信條款」，希望剛當選的縣市議員，不要挑戰有現任立委的選區，但是因為沒有約束力，還是出現台北市有市議員王世堅挑戰立委何志偉、嘉義市議員黃露慧挑戰立委王美惠；最後經過民調初選，何志偉落馬，王美惠保住連任之位，而這兩個選區，在民進黨是頭過身就過，初選過，幾乎等於當選。

此外，被非縣市議員挑戰落馬的現任立委，則是台東立委劉櫂豪，被前立委賴坤成挑戰成功；而放棄提名的基隆立委蔡適應的選區，經過初選後，由基隆市議員張秉鈞出線。

民進黨全台53選區立委名單如下：

基隆市選區：基隆市議員張秉鈞。

新北市選區：第1選區何博文，第2選區林淑芬，第3選區李坤城，第4選區吳秉叡，第5選區蘇巧慧，第6選區張宏陸，第7選區羅致政，第10選區吳琪銘，第12選區賴品妤。

台北市選區：第1選區立委吳思瑤，第2選區王世堅，第4選區高嘉瑜，第7選區許淑華。

桃園市選區：第1選區鄭運鵬，第2選區黃世杰，第3選區彭俊豪，第4選區范綱祥，第5選區楊家俍。

台中市選區：第1選區蔡其昌，第2選區林靜儀，第4選區張廖萬堅，第5選區莊競程，第6選區江肇國，第7選區何欣純。

彰化縣選區：第1選區陳秀寶，第2選區黃秀芳，第4選區陳素月。

南投縣選區：第1選區蔡銘軒，第2選區蔡培慧。

雲林縣選區：第1選區蘇治芬，第2選區劉建國。

嘉義縣選區：第1選區蔡易餘，第2選區陳冠廷。

嘉義市選區：王美惠。

台南市選區：第1選區賴惠員，第2選區郭國文，第3選區陳亭妃，第4選區林宜瑾，第5選區林俊憲，第6選區王定宇。

高雄市選區：第1選區邱議瑩，第2選區邱志偉，第4選區林岱樺，第5選區李昆澤，第6選區趙天麟，第7選區許智傑，第8選區賴瑞隆。

屏東縣選區：第1選區鍾佳濱，第2選區許展維。

宜蘭縣選區：陳歐珀。

台東縣選區：賴坤成。

澎湖縣選區：楊曜。