高雄30歲謝姓男子為首28人詐騙集團，去年中旬在知名股市APP發表「高獲利」虛擬貨幣投資群組貼文，吸引民眾加入，還以小額出金手法，讓民眾誤信為真瘋狂砸錢，其中有輕熟女更砸近1100萬，直到出金不成才驚覺受騙。刑事局南部打擊犯罪中心獲報，陸續逮捕謝男等28人，初步掌握共7人受騙，損失逾2000萬元，全案依加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送法辦。

去年中旬，謝男等人在「股市爆料同學會」APP發文，文內標榜「高獲利」投資虛擬貨幣，並在下方提供Line群組連結，吸引民眾上門加入。當民眾進群組時，群內就會有所謂「老師」、「暗樁」聯手演戲，讓民眾誤信為真，隨後「老師」等人就會貼出「FUEX交易所」平台網站連結，提供虛擬幣投資標的，讓被害人到交易所砸錢購買虛擬幣。

被害人在網站砸錢後，看見自己「購買」的虛擬幣獲利心喜，會先要求出金，謝男等人也會用小額出金手法，先給被害人小額獲利，直到被害人食髓知味，加大力度投入更多的金額。

但其實被害人根本都沒買到虛擬幣，而是匯入到集團的人頭帳戶，謝男再吩咐車手提領後再轉入其餘人頭帳戶，而人頭戶不夠時，謝男集團會在臉書刊登貸款廣告，誘騙到6人提供帳戶申貸，為確保贓款順利交易，其中一人更慘遭拘禁在85大樓日租套房長達1周，直到列為警示後再放出。

後來被害人再次從網站出金時，發現網站無法出金，與網站「客服」聯絡後遭封鎖，才驚覺受騙報警。南打中心去年11月獲報，與高雄、台中市刑事警察大隊等單位共組專案小組調查，經多日循線調查，陸續查獲提款車手、帳房等27人，再層層溯源下，鎖定主嫌謝男，並於4月12日將謝男逮捕到案。

警方查扣35萬元現金、13本存摺簿、3張金融卡、手機等證物。據悉，警方初步掌握共7名被害人，主要為30至35歲民眾，損失逾2000萬元，其中32歲張姓女子更慘遭詐1100萬元，警方後續分別向高雄、台中、新北地方法院針對涉案金融帳戶聲請扣押，裁定322萬5259元；全案依加重詐欺罪、洗錢防制法、《組織犯罪防制條例》等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。