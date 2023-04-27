台電已提案要改備轉容量標準，綠燈從現行10％「百分比」，改為留兩大一中機組的「容量」，但被批下修燈號標準是怕缺電。對此經濟部長王美花說明，百分比改變成量，是學者專家建議的，因為大家看到黃燈好像比較緊張，但其實現在容量足夠，後續是否百分比要改容量，會邀請他們就幾個不同面向討論。

至於台電動用需量競價最高10元向民間買電，本月又修改需量反應，針對參加「即時性保證型」的廠商，在緊急需要時提高購買單價到每度14元。王美花也解釋，需量競價有說自2015年就有了，當時就訂每度10元，現在只是在非常緊急時刻，才從12元提高變成14元。

原因是現在電價漲價了，有特殊需求時，要請廠商提供電給台電，因這個成本比較高，畢竟電價比較貴，才在那個部分修正。她強調，這屬「更特別保險機制」，用到的機會要搭配成本結構看，今年都沒使用到。

對於備轉容量率要沿用百分比，還是改用容量概念，王美花說，這個意見在用電比較多時就有討論，因為大家看到這個黃燈，好像就會比較緊張，可是目前準備的量是足夠的，因此希望能有討論空間。

百分比變成量，王說明也是學者專家建議，當台灣用電變高時，必須思考這個問題。後續有沒有需要改進，會邀請學者專家就幾個不同面向來去討論。