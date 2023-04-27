中國—中亞外長第四次會晤27日在陝西西安舉行。會後，中國外交部長秦剛宣佈，各方商定將於下個月在西安舉行中國—中亞峰會。而稍早26日秦剛在西安也分別與中亞五國外長或副外長舉行會談。

根據《環球時報》引述多名分析人士表示，此次外長會旨在為接下來舉行的中國－中亞元首會晤奠定基調。外長會或將談及中亞各國與「一帶一路」倡議的對接、地區安全、能源合作、國際形勢等議題，並表達共同立場，更分析，在美國從阿富汗撤軍、烏克蘭危機爆發後，中亞各國與中國合作的訴求與空間正在明顯增大。

大陸外交部發言人毛寧此前介紹，此次中國－中亞外長會的主要任務是為「中國＋中亞五國」元首峰會的召開做全面政治準備。哈薩克副總理兼外長努爾特列烏、吉爾吉斯外長庫魯巴耶夫、塔吉克外長穆赫裡丁、土庫曼第一副外長哈吉耶夫和烏茲別克外長賽義多夫來華參會。

據中國外交部26日晚間發佈消息，26日分別與五國外長舉行的雙邊會見中，秦剛強調，中方將一如既往堅定支持中亞國家維護國家主權、獨立、安全和領土完整，堅定支持中亞國家根據本國國情自主選擇的發展道路，堅決反對任何外部勢力干涉中亞國家內政。

此外，還將加強雙方在聯合國、上海合作組織等框架下溝通協作，共同維護國際關係基本準則，維護以聯合國為核心的國際體系，維護國際公平正義。

中亞五國外長等人表示，將推進共建「一帶一路」，打擊「三股勢力」，打造中亞中國關係下一個黃金30年。他們支持中方提出的系列全球倡議和理念，支持中方在台灣、涉疆、涉藏等問題上的正當立場，反對將人權政治化，將加強國際多邊協作，支持彼此維護核心利益，維護地區和平穩定。