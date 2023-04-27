明年立委選舉，藍綠先後啟動民調提名等機制，民眾黨花蓮縣黨部最近大舉招募黨員，部署總統、立委選戰，也同步展開領表登記；黨部主委張天民表示，黨籍市代許願神、吉安鄉黨部主任陳燕菁已表態參選，希望能跳脫藍綠政黨品牌，讓花蓮有政治新格局。

民眾黨4月24日公告2024區域立委提名辦法後，今天（27日）起至5月8日，每天上午9時至12 時，下午14時至17時，在各縣市黨部開放領表登記（不含周六、日）。

民眾黨花蓮縣黨部主委張天民表示，民眾黨在花蓮還算是「新鮮人」，持續努力找尋地方人才，柯文哲主席很關心東部民眾的需求與問題，因此強調「2024花蓮不缺席」，就是期望透過區域立委選舉，讓民眾黨有機會為花蓮民眾在中央發聲。

張天民說，像是表態參與黨內提名的市民代表許願神，在花蓮市區的民眾對他騎車作公益的形象應該不陌生，而吉安鄉黨部主任陳燕菁雖然是政治新手，但對於參與社區事務也相當投入，其實花蓮的優秀黨員不少，很期待大家參與提名作業。

他說，「花蓮不能只有一種聲音」，這是民眾黨對下屆區域立委選舉的決心與期望，希望全力爭取在地民眾認同的價值。黨部也積極招募黨員，現有約600位黨員，希望衝到更多支持者加入，強化花蓮地方組織力量。

民眾黨在花蓮有一席縣議員，基層實力尚難以藍、綠相抗衡，黨內人士表示，下屆立委人選，能否拓展政黨票，是主要重要考量。據悉也試圖接觸地方可能轉披戰袍的政治人物，推薦參選立委。

下屆立委選舉現況，國民黨提名現任立委傅崐萁爭取連任，另有無黨籍花蓮市前市長、現任議員魏嘉賢也被認為參選機率高，他表示將在適當時間對外說明。魏嘉賢來自花蓮政治世家魏家班，家族政治實力雄厚，政壇認為參選機率高。

民進黨在花蓮被列「艱困選區」，不會有初選領表作業，去年縣議員失利的政治評論員陳財能爭取主動參戰，黨部指出，要等待中央的協調小組到花蓮了解基層聲音，尋求共識及意見再做決定。