前總統陳水扁之子、民進黨高市議員陳致中因洗錢案被判1年，將面臨解職。陳致中今（27）日二度聲明發出千字文感嘆，昨天是最長的一天，為人子者為母受罪責心甘情願，沒有怨悔，這或許是回報養育之恩唯一的方式。陳水扁今（27）日也首度發聲，PO出「搖搖欲墜」照，並寫著哀莫大於心死6字。

陳致中今千字文聲明指出，受苦的人沒有悲觀的權利，他有幸受選民託付當選3屆高雄市議員，卻未能克盡全功，12年前中斷一次，12年後劇本重演，「即使傷痕累累，致中永不會被擊倒」。

陳致中也強調，扁媽對於對官司無辜牽連下一代感到非常自責，如果是老天的旨意，如果是宿命的安排，17年前的事情，為人子者為母受罪責，「致中心甘情願，沒有怨悔，這或許是回報養育之恩唯一的方式」。

陳水扁今下午近4時也透過Line群組首度發聲，只見他坐輪椅、杵著拐杖，身穿Gucci POLO衫，望著疑似陳致中身影的男子，該男則站在高處「搖搖欲墜」照片。該圖上頭則有黑字寫著「哀莫大於心死」6字，表達內心對於兒子將入獄的不捨。