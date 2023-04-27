國民黨新北市中和區立委初選，前國民黨立委張慶忠之子張智倫、現任市議員游輝宂都表態爭取，2人本月25日協調，近期也敲定民調時間落在5月17至19日間，至於民調方式為何？新北市黨部主委黃志雄表示，游輝宂主張全民調、張智倫主張三成黨員七成電話民調方式，由於雙方並無共識，明日將由提名小組做最後決定。