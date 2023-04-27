北市中正二分局前警員林昱伯，2018、2019年被查出投資毒販，讓他在新竹租房子種大麻，2021年遭判刑7年，但林上訴期間，又陸續被台中市刑大、保三總隊，查獲他販售大麻，累計4起販毒案，共判刑15年7個月定讞，林因此逃亡2年，北市刑大經連月追查，27日在新北市三重區將他逮捕，滿臉憔悴的林表示2年來東躲西藏，回想昔時種種，「日子過得好痛苦」。

林員曾為南海所專案，負責查緝毒品等績效，因此與林姓、周姓毒販結識，最後走上歪路，竟與周合資開大麻農場賺錢。

2018年12月，新竹警方破獲大麻工廠，意外查出「金主」是自己人，循線追查逮捕林昱伯，事後將他法辦並免職。

林遭免職後從事食品外送員，卻仍繼續與男子周漢祥及林煒智合夥種102株大麻，再遭檢警查獲後，被台北地方法院依製造販賣毒品等罪判他7年有期徒刑，之後陸續涉入3起買賣毒品案，而其中洩密罪判刑4月得易科罰金，案經上訴二審，台灣高等法院後來撤銷洩密罪部分改判5月，其他部分維持北院一審原判，共判刑15年7個月定讞。

林在官司訴訟期間因缺錢花用，竟然自己下海當起毒販，先後被台中、保三警方查獲，林事後選擇逃亡，總計台北、新北、台中3個地檢署，依販毒罪發佈4個通緝。

北市刑大科技偵查隊日前獲報，原本在南投躲藏的林，最近突然北上，經連月追查，27日在新北市三重區，將逃亡2年的林循線逮捕。

據指出，林這段期間暴瘦近10公斤，整個人形容憔悴，他向「學長」表示，這段期間都躲在中南部一些山區，昔日的同事都沒有聯絡，只能靠以前存的錢勉強度日，回想前事真的覺得很難過，警方偵訊後已將他解送地檢署歸案。