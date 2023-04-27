富邦金控公告，董事會決議通過擬配發普通股每股現金股利1.5元及股票股利0.5元，合計總股利配發2.0元，總股利配發率達56.5％，維持穩定平衡的股利政策。

富邦金控2022年稅後淨利為469.26億元，每股盈餘(EPS)3.54元，為金控業獲利之冠，並連續14年榮登金控每股盈餘獲利王。

這次現金股利發放，富邦金控綜合考量整體獲利及子公司上繳盈餘情況，此次配發現金股利來源自富邦金控各主要子公司，除富邦產險受防疫險衝擊，以及富邦人壽因金融市場波動致無盈餘上繳外，其餘主要子公司(包含北富銀及富邦證券)則全數上繳，以及富邦證券及日盛證券合併後所上繳之資本150億元。

除現金股利之外，富邦金控此次同時配發股票股利每股0.5元，提供股東繼續持有股票或轉換為現金的選擇。

富邦金控表示，發放股票股利雖然短期會造成小幅的稀釋情形，也代表公司對未來經營績效的信心，整體而言，現金股利及股票股利之組合可望提供股東更好的實質收益。本次配發股票股利為資本公積配股，對股東而言，取得股利時，依台灣稅法規定，毋需繳納所得稅。