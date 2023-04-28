調查局航業處基隆調查站日前偵辦一起《菸酒管理法案》件，搜索黃姓涉案人，意外查獲黃擁有他人的前科等個資，查出台北市警松山分局謝姓偵查佐偷查洩漏，謝、黃2人涉嫌洩密、個資法，台北地檢署27日指揮航業處、警政署政風室，搜索謝員住處，約談謝、黃2人到案。檢察官訊後諭令謝、黃各以10萬、7萬元交保。

航業處懷疑，謝員涉嫌利用職務機會，2021年3月使用警用電腦替黃姓友人私下調閱他人前科等個資，涉犯《刑法》第132條第1項、《個人資料保護法》第44條、41條第1項公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪。

本案是調查局航業處基隆站日前偵辦一起違反《菸酒管理法》案件，搜索黃姓被告時，意外從黃的手機內發現黃擁有他人的前科等個資，進而發現是台北市警松山分局謝姓偵查佐偷查洩漏，航業處基隆站於是報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

北檢今指揮調查局航業處基隆調查站，並會同警政署政風室、台北市、基隆市警局政風人員搜索謝員住處，約談謝、黃2名被告到案。