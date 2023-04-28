華航企業工會指出，提供旅客更便利、更友善、更貼心的環境與服務，應該考慮的是實際使用機場的旅客、機場工作同仁的立場，來做為航廈的分配依據與標準，因此華航工會針對桃園機場航廈的不當分配，提出符合國際潮流的「一聯盟一航廈」，也從未要求甚至提及華航要獨占第三航廈，何來霸佔機場資源之說？

華航企業工會認為，桃園機場8成運量由三大國際航空聯盟載運，張國煒以各航空聯盟發展不成熟為由反對訴求，顯然另有所圖。張國煒說法認為在台灣部分國際航空聯盟成員「很少或沒有」與世界發展不同，事實上，航空聯盟會員或有消長，但國際趨勢是一致的；而航空聯盟在台灣運作也相當成熟，兩大主要航空公司（華航與長榮）即分屬天合聯盟與星空聯盟，以疫前桃機的統計數字來看，三大國際航空聯盟會員航空公司乘載旅次，已佔桃園機場總旅次約8成之多。換言之，非屬三大聯盟的星宇航空以一新興之小眾市場卻欲利用會吵的小孩有糖吃的公關宣傳手法來鯨吞航廈分配。

星宇航空也許尚未面臨轉機客的問題，華航工會指出，去年底所提出的問題-同一航空公司航班分散於不同航廈，衍生旅客的不便、機場運務同仁疲於奔命，18年來在華航卻是每天都在上演。

工會表示，華航與星宇不同，沒有如此多新潮花俏噱頭來吸引台灣人民的目光，但在國家外交、防疫等等事情上，始終默默奉獻，特別是疫情期間，全世界爭相封鎖邊境的時刻，華航人為台灣外交及經濟發展日以繼夜戮力奉獻。

而星宇航空成立之初，亦受到交通部民航局的諸多呵護，華航企業工會呼籲，在張國煒大舉擴張事業版圖之餘，也不要忘了照顧基層員工的勞動權益，曾有星宇航空的空服員透過管道尋求協助，因公司報到地點荒涼，大眾交通工具抵達不便，致使勞工上下班的交通時間會拉的很長，而星宇航空卻拒絕提供交通車，僅有機場航廈往返公司的接駁車。但機組員上下班時間卻大多是在一大早或是深夜，因此在沒有選擇的情況下，大多數空服員只好坐計程車或是白牌車上下班，如此一來就算是住在桃園地區的人，交通費每月竟也會高達近七八千元之譜，更別說住在台北的機組員。張國煒應更積極妥適的照顧基層員工，不要當慣老闆。