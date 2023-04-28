精測首季營收6.75億元，晶圓測試4.98億元、IC測試1.18億元，1Q為過往營運淡季，加上半導體放緩，導致營收下滑。毛利率46%，因為營收減少與產線稼動率下降所致，其中涵蓋部分添購先進製程設備設備造成的折舊。營業費用率56%，主因營收下滑，且研發費用、驗證案費用都是持續，造成費用率高於以往，但絕對費用降至3.74億元，EPS -0.94元，為公司IPO以來首度虧損。

就個別產品項目而言，首季探針卡占74%、IC測試版18%、其他9%。探針卡和其他比重會繼續上升。中華精測All in House策略，投入技術與管理，產品開發所需設備，關鍵零組件，特殊藥水，EDA tool、管理所需的系統，建構完整生態。期待這樣模式可以為產業提高貢獻度，讓半導體測試更加有效率。

外資法人下修今年全年營收，年減幅度擴大到15%，反應智慧型手機前景動能放緩。而今年全年EPS估為8.38元，明年為20元，今年全年毛利率約在50.7%左右。