帶職參選總統綠將出罷免狠招？侯友宜回應了 11:132023/04/28 中時 陳慰慈 、 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 如帶職參選總統綠營釀循前高雄市長韓國瑜模式罷免，新北市長侯友宜未正面回應。（實習記者徐瀾攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對如帶職參選2024總統，民進黨規畫要循前高雄市長韓國瑜模式罷免，新北市長侯友宜今在議會總質詢前受訪表示，不論他在任何一個地方，都努力讓新北市有長足進步，規畫的2030新願景，讓新北市更有效率、發揮更大力量，讓新北市有長足的進步，這也是他應該努力做的事。 國民黨團總召曾銘宗預估國民黨總統人選徵召時間大概是5月20日左右，認為侯友宜是目前黨內民調最高的人，對此，侯友宜回應一如過去，強調「黨有黨的規畫步驟給予尊重。」 #韓國瑜 #罷免 #侯友宜 #規畫 #新北市 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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