針對如帶職參選2024總統，民進黨規畫要循前高雄市長韓國瑜模式罷免，新北市長侯友宜今在議會總質詢前受訪表示，不論他在任何一個地方，都努力讓新北市有長足進步，規畫的2030新願景，讓新北市更有效率、發揮更大力量，讓新北市有長足的進步，這也是他應該努力做的事。

國民黨團總召曾銘宗預估國民黨總統人選徵召時間大概是5月20日左右，認為侯友宜是目前黨內民調最高的人，對此，侯友宜回應一如過去，強調「黨有黨的規畫步驟給予尊重。」