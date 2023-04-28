民進黨高雄左楠區立委劉世芳先前宣布不角逐連任，目前接棒人選未定，近日無黨籍高市議員黃捷、民進黨高市議員李柏毅被點名是可能人選，對此，黃捷表示，自己並不知情，目前也還沒有高層或民進黨內人士向她徵詢。李柏毅表示，會很認真、務實的在地方上請益與評估。

黃捷表示，在此之前，她沒有接到任何徵詢，也沒人直接與她接洽。所以相關消息出來後，很多人傳訊息詢問她，自己也相當困惑，因為她也不清楚詳情，不過很感謝大家把她納入討論跟關心。有關人選或提名程序，應該要問民進黨黨內比較清楚，也尊重黨內討論。

媒體問及黃捷若民進黨徵詢，是否有意願參選？黃捷回應，這還是要看民進黨黨內程序如何執行，現在講這些太早了，她好像也沒有決定權，她會尊重黨內的程序，現在最重要的是，就是要把每件事都做好，讓高雄更好。

先前一直傳出黃捷將加入民進黨，但目前都還未正式加入，對此，黃捷表示，加入民進黨需要一個好的時機，但她跟民進黨一直都是友好的盟友關係，在議會也是加入民進黨團運作，議題上也與民進黨戰友一起運作。她自己一直都不排斥加入民進黨。

李柏毅表示，他覺得黃捷被點名代表綠營參選左楠立委是很好的想法，民進黨在所有初選區結束之後，接下來對於立委沒要連任及艱困選區，中央黨部或任何人提出彈性的作法及想法，只要有助於勝選，或對於黨高層或市長有更大的思考空間，他覺得都是很棒的事情。

對於自己也被點名是接棒人選，李柏毅指出，劉世芳確定不角逐連任之後，地方上有許多鼓勵與徵詢，他們都會很務實認真的在地方上請益與評估，但中執會目前還未討論左楠區是徵召或初選，等中央確定後再認真思考。