立委高嘉瑜（左一）現在面對黨內部分壓力，希望他禮讓基進黨的吳欣岱，議員游淑慧（右二）上前送暖。（陳薏云攝）

行政院長陳建仁28日前往北市松山車站視察東環段路線的Y36站，其中正在進行國民黨第4選區立委初選的議員李彥秀、游淑慧，以及現任綠營立委高嘉瑜「三姝」同台。

而去年參選市議員落敗的吳欣岱在民進黨部分派系支持下表態參選該區立委，讓高面臨嚴峻挑戰，游淑慧以及李彥秀今也紛紛送暖高嘉瑜，李更稱高嘉瑜是最強的對手。高嘉瑜則表示保持初心、站在民意這邊，會站穩腳步把基本盤穩住。

活動現場高嘉瑜第一個到，接著是游淑慧，而李彥秀則在活動開始後再入場，三人各坐一排無互動，而捷運工程宣傳影片播放時，高嘉瑜不時跟李四川交頭接耳，而游淑慧則拿起手機拍照，並建議蔣萬安內湖瑞光路站的站體設計應結合周邊商辦共構，讓內科上班族更便利。

游淑慧事後受訪表示，有跟高嘉瑜搭話，並開玩笑跟高說「你歌唱錯了嘛，硬要唱煎熬，卻唱愈煎熬，孤勇者也愈唱愈孤單」，現在比較衰，可能還要跟不同政黨協調立委參選，所以自己建議高嘉瑜可以唱明天會更好。

游也幫高嘉瑜打抱不平，表示民進黨內部就她了解只有少部份心胸狹窄的男人一直放不下，在用微薄影響力扯高嘉瑜後腿，國民黨勝選是要想辦法拿掉更多票，但高嘉瑜要勝選還要想辦法解決黨內扯後腿。

而李彥秀也說，近期民進黨傳出的民調，最強的還是高嘉瑜，雖然吳欣岱在緊追，但對於73個分區立委提名，相信民進黨主席賴清德身為台獨金孫可以整合，賴對基進黨也有溝通管道，民進黨能不能整合不是操控在藍營身上，所以不便評論。

至於媒體問及會可憐高嘉瑜嗎？李表示，高嘉瑜在黨內有長期的爭議性，民進黨順風時會覺得她的談話中肯，但民進黨逆風時就會對高有很多批判，這是高要面對的問題，現在又有小綠出現，這是民進黨跟高嘉瑜要面對的挑戰，每個政黨都會有自己的挑戰。

高嘉瑜事後說，這兩位都是非常強勁的對手，畢竟在內湖南港主要還是藍大於綠的基本盤的問題，不論對手是誰，就是要站穩腳步然後把基本盤穩住、擴大支持的認同。

至於是否有感覺黨內在扯後腿，高說民進黨在內湖南港只有提名高嘉瑜，賴清德在內湖南港也是唯一支持高嘉瑜，所以相信賴清德、信賴台灣，也相信高嘉瑜。

高感性的說，大家說高嘉瑜沒派系、一個人單打獨鬥，對她來講就是保持初心、站在民意這邊，是一直以來的信念，問政也是就事論事，從來沒有針對某個人去做攻擊。民進黨在內湖南港確實需要很努力、戰戰兢兢，才有辦法把現在既有的基礎穩住。