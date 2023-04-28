小米印度公司對印度執法機構扣押其約6.8億美元資產的申訴，近日被印度法院駁回。根據《環球時報》引述小米方面27日回應指出，正在研究此事、等待書面命令，「想重申在印度的業務符合所有當地法律法規」。但實際上看到從2020年以來，大陸企業面臨印度越來越多審查，包含小米事件讓部分陸企意識到，在印度經營可能將面臨更困難局面。

復旦大學南亞研究中心主任張家棟表示，自新冠疫情以來，印度持續打壓大陸企業，發布系列政策替代與脫鉤大陸。但從兩國這幾年經貿總額來看，印度越脫鉤，兩國經貿總額越呈現上升，讓印度貿易逆差越大。他說這表明大陸市場規模巨大，印度無論是工業化進程還是經濟發展都離不開大陸市場，認為合作才是正道。

對於小米最新遭遇，長期在印度為手機做配套服務的三富工程印度私人公司董事長嚴瀟瀟表示，印度打壓在印陸資企業已經見怪不怪，但該做的生意還是要做。觀察目前留在印度的陸資企業主要是「蘋果鏈」上的企業，不少企業都離開了。

中印越電子（手機）企業協會秘書長楊述成則說，在印度的大陸企業很大部分處於虧損狀態，用國內資金輸血。目前大多集中在重資產領域，也有包括阿里巴巴等輕資產企業保留部分股份。面對印度政府對小米等陸企的打壓，為了保存現有市占率與確保先期投入的收益，這些大陸企業艱難維持在印度的營運。