美女對野獸？傳將派美女刺客李明璇對戰 王世堅急喊「壓力大」：束手無策

台北市士林大同區立委選戰，民進黨日前經過初選機制後，由台北市議員王世堅擊敗現任立委何志偉。不過國民黨方面人選則未決定，近日傳出國民黨發言人李明璇可能被徵召參選該區立委，引發各界議論。對此王世堅28日下午受訪時，也坦言若是李明璇參選成真，對他來說確實會有相當大的壓力。

「我嚇了一跳，我剛剛才知道。」王世堅說，雖然國民黨方面似乎還沒定案，不過李明璇是發言人，發言人一定是黨內菁英、最強的，李明璇更是「超強」，若最終真的參選士林大同區立委，對他來說恐怕會造成很大的壓力，不過這也會讓他在選戰中更進步，「我會勇敢面對，並且接受挑戰。」

不過對於被國民黨北市黨部主委黃呂錦茹表示，之所以會找李明璇是因為想上演「美女對野獸」，記者也詢問是否覺得被歧視？對此王世堅則非常坦然表示「也是眾所週知，在問政的風格還有外表的形象，我一向被稱之為野獸，而李明璇也確實是美女。」

王世堅笑著說，如果李代表國民黨參選，確實這局選舉會變成美女對上野獸，但在社會上固然欣賞美女，但也會對野獸抱以同情，「因為在野獸的外表下，仍舊有一顆善良的心。」王世堅說，也因此社會也會接受野獸。